Новая газета

Трамп ввел режим стихийного бедствия в Техасе из-за урагана «Харви»

Общество

По просьбе губернатора штата Техас президент США Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия из-за урагана «Харви», которому присвоен четвертый уровень опасности. Об этом Трамп написал в твиттере.

Шторм обрушился на побережье Техаса в ночь на субботу. Синоптики фиксировали порывы ветра до 215 км/ч, ожидается, что выпадет почти один метр осадков. Высота волны, которая возникает из-за непогоды, равнялась 4 м, уточняют специалисты.

В городе Корпус-Кристи без электричества остались 155 тысяч человек, 10 человек пострадали в городе Рокпорт, разрушены несколько зданий. О жертвах сообщений не поступало.

В Белом доме предполагают, что ураган «Харви» станет самым крупным штормом в США за последние десять лет, который может привести к наводнению.

В сети уже появилось видео, как выглядит ураган «Харви» из космоса, его опубликовало Космическое агентство NASA.

Напомним, последний мощный ураган в США прошел в 2005 году, тогда из-за «Катрины» погибли больше 1000 человек.

Максим Прошкин

Теги:
режим чс, ураган, сша
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