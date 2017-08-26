Спасатели прекратили операцию по поиску шахтеров рудника «Мир»

Поисково-спасательную операцию на руднике «Мир» прекратили после трех недель безуспешных поисков восьми горняков, которые пропали после подтопления шахты. Об этом говорится в сообщении на сайте «Алросы».

«В чаше карьера скопилось 37400 кубометров воды. Угроза одномоментного неконтролируемого схода такого количества воды в шахту делает невозможным проведение любых подземных работ», — поясняют в компании.

Риск обрушения существует в нижних уступах карьера и разрушении горных выработок, что дает спасателям продолжить операцию.

«Медицинские эксперты считают, что выжить без питьевой воды, еды, в условиях высокой влажности и затопления шахты селевыми массами с высоким содержанием сероводорода и солей организм человека в течение такого длительного срока не способен», — заключают эксперты.

В операции принимали участие 320 человек, спасатели провели под землей в общей сложности больше 360 часов. Семьям пропавших людей компания пообещала выплатить по 2 млн каждой.

«Как глава компании я гарантирую, что семьям шахтеров будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь − своевременно и в полном объеме», — сказал руководитель «Алросы» Сергей Иванов.

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