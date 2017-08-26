В ночь на субботу в Петербурге отсняли технические сцены фильма Серебренникова «Лето». Его заморозили из-за ареста режиссера

Прошедшей ночью в Петербурге прошли съемки сцен для фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова, передает Интерфакс.

«Для съемок фильма был перекрыт перекресток 8-й Советской и Новгородской улиц. К месту съемок приехало несколько трейлеров со съемочной группой, автобус с массовкой. Также в процессе заняты автомобили советской эпохи», — пишет агентство.

Как отмечает Интерфакс, представители съемочной бригады отказались от общения с прессой.

Продюсеры картины пришли к мнению, что закончить фильм без Серебренникова, которого Басманный суд посадил под домашний арест в Москве, невозможно.

«Кирилл Серебренников – наш режиссер и наш близкий друг, его фильм не может быть доснят без его участия. Это позиция съемочной группы и всех наших партнеров. Мы благодарим всех друзей и коллег за невероятную поддержку в эти дни», — говорится в официальном заявлении продюсера.

По его словам, работа будет заморожена сразу после съемок технических сцен, и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать вместе с режиссером.

Фильм «Лето» рассказывает о жизни рок-музыканта Виктора Цоя.

Режиссера Кирилла Серебренникова задержали 22 августа в Санкт-Петербурге на съемках фильма о лидере группы «Кино».

На следующий день Басманный суд Москвы отправил режиссера под домашний арест до 19 октября. Во время заседания у входа в здание Басманного суда задержали двоих человек, которые пели песню Виктора Цоя «Перемен».

Серебренникову предъявили обвинение в организации хищения 68 млн рублей, которые в 2011–2014 годах Минкульт выделил на проект «Платформа». Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Серебренников называет обвинения абсурдными. Свою поддержку ему выразили десятки российских деятелей культуры и искусства. В частности, издатель Ирина Прохорова, актрисы Ксения Раппопорт и Виктория Исакова, режиссеры Алексей Мизгирев и Иван Вырыпаев, лидер группы «Ноль» Федор Чистяков и другие.

Максим Прошкин