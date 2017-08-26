Спасатели обнаружили тело 18-го погибшего при падении автобуса в Керченский пролив

Спасатели нашли тело мужчины, которого считали без вести пропавшим в результате падения в Керченский пролив автобуса, перевозившего рабочих компании «Таманьнефтегаз», сообщает Интерфакс.

По информации агентства, водолаз совершил более 60 погружений прежде, чем обнаружить тело.

Таким образом, в результате аварии погибли 18 человек, 33 удалось спасти, они были доставлены в больницу.

Напомним, 25 августа автобус, перевозивший рабочих компании «Таманьнефтегаз», упал в море в Краснодарском крае.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Как отмечалось на сайте ведомства, следователи рассматривают все возможные версии ДТП, в то числе связанные с нарушением правил дорожного движения водителем автобуса и технической неисправностью.

При этом Интерфакс со ссылкой на источник в оперативных службах региона сообщил, что причиной падения автобуса в море стала неисправность тормозной системы.

Подозреваемыми по делу об аварии стали водитель транспортного средства и индивидуальный предприниматель, с которым был заключен договор на перевозку рабочих.

Максим Прошкин