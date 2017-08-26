В казначействе назначили нового замглавы вместо арестованного

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил на пост замруководителя федерального казначейства Александра Албычева вместо арестованного по подозрению в мошенничестве Сергея Гуральникова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Документ подписан Медведевым 24 августа этого года, отмечается тексте распоряжения. Ранее Албычев руководил департаментом информатизации Тюменской области.

Напомним, в конце мая стало известно, что Хорошевский суд Москвы арестовал замруководителя Федерального казначейства Сергея Гуральникова, который отвечает за развитие IT, и его коллегу начальника управления информационных систем Сергея Павлова.

Арестованным вменяют статью о мошенничестве, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).

«Правоохранительные органы мог заинтересовать тот факт, что фирмы Романа Павлова выиграли множество госконтрактов у Федерального казначейства, где его брат Сергей Павлов возглавляет управление информационных систем», — писал «Коммерсант» со ссылкой на слова топ-менеджера крупной IT-компании.

Федеральное казначейство выступает оператором целого ряда крупных IT-систем, при помощи автоматизированной системы происходит бюджетирование по всей стране.

Максим Прошкин