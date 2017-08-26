В Минобрнауки разработали новые правила лишения научной степени

Министерство образования и науки России предложило в качестве основания для лишения научной степени считать использование в диссертации результатов чужих исследований. Проект постановления представлен на общественное обсуждение.

В министерстве также предлагают не признавать списанной диссертацию, если заимствованный текст не нарушает авторских прав. Определять нарушает ли авторство или нет списанная часть работы будет суд.

Кроме того, если жалобу подает не тот, у кого списали диссертацию, его могут обязать прикладывать заключение специалистов отрасли.

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Согласно предлагаемым правилам, отправлять жалобу на научную работу в тот совет, который присудил научную степень могут запретить. Это поможет обеспечить независимость при рассмотрении вопроса, считают в Минобрнауки.

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Ранее правительство разрешило 19 вузам и четырем научным организациям присуждать ученые степени.

В перечень вузов вошли Высшая школа экономики, РУДН, МЭИ, Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева, Финансовый университет при правительстве РФ и другие.

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Максим Прошкин