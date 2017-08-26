Правительство Севастополя предупредило силовиков о возможных провокациях в связи с изъятием земли у горожан

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников обратился к прокурору города Игорю Шевченко, начальнику УФСБ по Республике Крым Виктору Палагину и главе севастопольского Следственного комитета Виктору Танифе с письмом, в котором сообщил о возможных провокациях в адрес чиновников Департамента по земельным и имущественным отношениям и ООО «Правозащита», которое представляет интересы правительства в судах.

В письме, которое имеется в распоряжении «Новой газеты», говорится, что

в провокациях могут участвовать бывшие чиновники и силовики, работавшие на полуострове до марта 2014 года.

Овсянников также называет судей, которые могут быть заинтересованы в вынесении «незаконных решений» в пользу собственников земельных участков. Это зампред Севастопольского городского суда Татьяна Колбина, председатель квалификационной коллегии судей Севастопольского горсуда Любовь Володина, судьи Евгения Мудрова, Валентина Ефимова и Александра Проценко. По информации врио, все они владеют земельными участками в спорном СНТ «Статут-Сити».

Дмитрий Овсянников также сообщает, что процесс «возврата в собственность города земельных участков, незаконно предоставленных частным лицам в период нахождения Севастополя в составе Украины» начат во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина. Согласно письму, только в 2017 году правительством города в отношении собственников земельных участков подано более 3800 исков.

Ранее «Новая газета» сообщала, что власти Севастополя ведут масштабную работу по изъятию у горожан земельных участков, полученных ими при Украине. Большая часть исков об изъятии земли мотивирована тем, что участки выдавались в пределах лесных зон или — неуполномоченными украинскими органами власти.