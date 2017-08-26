Новая газета

В Марселе мужчина напал с ножом на прохожих

Общество

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в центре Марселя. Об этом сообщает Le Express. 

Отмечается, что речь пока не идет о теракте. В результате инцидента пострадали по меньшей мере три человека.

Полиция задержала нападавшего и доставила его в психиатрическое отделение больницы.

Накануне мужчина с мачете атаковал военных, патрулирующих улицы  Брюсселя. Нападающий был застрелен, а инцидент квалифицировали как теракт. Почти одновременно с атакой в Бельгии произошло нападение на полицейских в Лондоне. Расследование занялся отдел по борьбе с терроризмом.

Теги:
нападение, франция, марсель
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