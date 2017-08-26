В Марселе мужчина напал с ножом на прохожих

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в центре Марселя. Об этом сообщает Le Express.

Отмечается, что речь пока не идет о теракте. В результате инцидента пострадали по меньшей мере три человека.

Полиция задержала нападавшего и доставила его в психиатрическое отделение больницы.

Накануне мужчина с мачете атаковал военных, патрулирующих улицы Брюсселя. Нападающий был застрелен, а инцидент квалифицировали как теракт. Почти одновременно с атакой в Бельгии произошло нападение на полицейских в Лондоне. Расследование занялся отдел по борьбе с терроризмом.