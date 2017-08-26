Бастрыкин взял под личный контроль расследование убийства депутата парламента Чечни

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично будет контролировать ход расследования убийства депутата парламента Чечни Мухмада Асхабова. Об этом сообщается на сайте СК.

Отмечается, что «в настоящее время по уголовному делу создана следственно-оперативная группа, допрошено более 10 свидетелей, назначен ряд экспертиз».

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Чечне задействовать наиболее опытных сотрудников для задержания подозреваемого.

Накануне в Чечне убили депутата республиканского парламента Мухмада Асхабова. По предварительным данным, около восьми часов утра Асхабов выехал из дома на работу на своем автомобиле. Неизвестные обстреляли его машину в Ачхой-Мартановском районе. Из-за обстрела автомобиль попал в ДТП.

Мухмад Асхабов стал депутатом 11 сентября 2016 года. До этого, с июля 2015 по октябрь 2016 года, он занимал должность первого заместителя руководителя аппарата парламента Чеченской республики.