На митинге «За свободный интернет» задержали более 10 человек

В ходе митинга «За свободный интернет» на проспекте Сахарова задержали 11 человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на задержанного члена «Открытой России» Никиту Сафронова.

По его словам, задержали всех, кто стоял на акции с плакатом в поддержку журналиста "Новой газеты" Али Феруза.

Ранее московские власти согласовали проведение 26 августа акции «За свободный интернет» на проспекте Сахарова с численностью участников до десяти тысяч человек.

Акция «За свободный интернет» проходит уже во второй раз. Первый митинг состоялся 23 июля. Его участники требуют отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова, а также выступают против хранения пользовательских данных по «пакету Яровой», запрета анонимайзеров и анонимности в мессенджерах.