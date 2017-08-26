Новая газета

Суд арестовал подозреваемых по делу о падении в море автобуса

Общество

Темрюкский районный суд Краснодарского края арестовал двоих человек по делу об аварии с автобусом. Об этом сообщает ТАСС.

«Водитель автобуса Карапет Микаелян и индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе взяты под стражу на два месяца»,  — сказал агентству представитель суда.

Ранее их допросили в качестве подозреваемых. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело о статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) после падения в Керченский пролив автобуса, перевозившего рабочих компании «Таманьнефтегаз». 

Как отмечалось на сайте ведомства, следователи рассматривают все возможные версии ДТП, в то числе связанные с нарушением правил дорожного движения водителем автобуса и технической неисправностью.

По последним данным, при аварии погибли 18 человек.

Теги:
авария, дтп
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