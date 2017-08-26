Ространснадзор назвал причину падения автобуса в Керченский пролив

Причиной аварии в Краснодарском крае стала неисправность тормозной системы автобуса. Об этом говорится на сайте Ространснадзора.

Ведомство также сообщило, что перевозка была заказной и осуществлялась на закрытой территории «Таманьнефтегаз».

Ранее в субботу Темрюкский районный суд Краснодарского края арестовал по делу об аварии водителя автобуса Карапета Микаеляна и индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе на два месяца.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело о статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) после падения в Керченский пролив автобуса, перевозившего рабочих компании «Таманьнефтегаз».

Как отмечалось на сайте ведомства, следователи рассматривают все возможные версии ДТП, в то числе связанные с нарушением правил дорожного движения водителем автобуса и технической неисправностью.

По последним данным, при аварии погибли 18 человек. Спасти удалось 24 человека.