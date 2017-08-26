Пожар на ТЭЦ в Новосибирске ликвидировали

Возгорание на Новосибирской ТЭЦ-2 ликвидировано. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минэнерго.

«Пожар потушен. Электроснабжение для собственных нужд восстановлено», — сказал представитель министерства.

В Минэнерго отметили, что возгорание трансформатора не привело к повреждению основного оборудования станции.

Ранее стало известно, что на ТЭЦ в Новосибирске из-за короткого замыкания начался пожар. МЧС задействовало в тушении 18 единиц техники и 56 человек.

Из-за пожара около тысячи домов и других зданий остались без элекстричества.