Российские гребцы могут пропустить чемпионат в США из-за проблем с получением виз

Процесс получения американских виз для 18 членов сборной России по академической гребле затянулся на неопределенное время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации гребного спорта России.

«Собеседование на получение виз было назначено на 23 августа, но его перенесли на неопределенное время. 18 гребцов до сих пор не получили необходимые документы, их участие в чемпионате мира находится под вопросом», — сказали агентству.

Всего в состав сборной России на мировое первенство вошли 38 спортсменов. Турнир состоится в Сарасоте (штат Флорида) с 24 сентября по 2 октября.

Ранее посольство США в России объявило о приостановлении выдачи неиммиграционных виз по всей России с 23 августа. С 1 сентября выдача виз возобновится, но все собеседования будут проходить только в американском посольстве в Москве. Сообщалось, что в связи с нововведениями срок оформления американских виз может увеличиться до полугода.

Такое решение, как объяснила американская сторона, было принято в связи с ограничением Россией численности сотрудников дипломатической миссии США.

Напомним, 28 июля МИД России объявил об ответных мерах на новые санкции США против России. В частности, было заявлено, что с 1 августа российская сторона приостанавливает использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.