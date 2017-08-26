Новая газета

В Калининграде произошло нападение на агитационный пункт Навального

Политика

В Калининграде неизвестные напали на агитационный пункт сторонников оппозиционного политика Алексея Навального. Об это сообщает Интерфакс со ссылкой на координатора местного штаба Егора Чернюка.

По его словам, люди в масках повалили баннеры почти сразу после установки. Ножами они «изрезали наглядную агитацию», после чего скрылись на автомобиле с замазанными грязью номерами. 

«На сторонников Навального они не нападали, при этом наши люди разбежались, испугавшись», — добавил Чернюк.

Представитель штаба Навального добавил, что собирается обратиться в полицию по данному факту.

Теги:
калининград, навальный
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