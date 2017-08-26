Полиция отпустила задержанных на митинге «За свободный интернет»

Полиция отпустила 11 человек, которые были задержаны в ходе митинга «За свободный интернет». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на члена «Открытой России» Никиту Сафронова.

Он отметил, что задержанных отпустили из ОВД «Красносельское» без составления протокола.

По словам Сафронова, еще шесть участников митинга отвезли в ОВД «Басманное», где на них оформили протоколы об административных правонарушениях.

Согласованный митинг «За свободный интернет» прошел на проспекте Сахарова. Акция проводилась уже во второй раз. По разным оценкам, участие в мероприятии приняли от 1 до 4 тысяч человек.

Первый митинг состоялся 23 июля. Его участники требуют отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова, а также выступают против хранения пользовательских данных по «пакету Яровой», запрета анонимайзеров и анонимности в мессенджерах.