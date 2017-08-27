ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военных в Брюсселе

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на военных в Брюсселе. Об этом сообщает Reuters.

Боевики утверждают, что нападавший был солдатом ИГ.

В пятницу вооруженный мачете мужчина сомалийского происхождения напал на военных, патрулирующих бельгийскую столицу. Инцидент произошел на бульваре Эмиля Жакмана.

В результате атаки солдаты получили ранения и выстрелили в нападавшего. Позднее 30-летний сомалиец умер в больнице.

Прокуратура Бельгии заявила, что расследует это нападение как теракт.