Новая газета

ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военных в Брюсселе

Общество

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на военных в Брюсселе. Об этом сообщает Reuters. 

Боевики утверждают, что нападавший был солдатом ИГ.

В пятницу вооруженный мачете мужчина сомалийского происхождения напал на военных, патрулирующих бельгийскую столицу. Инцидент произошел на бульваре Эмиля Жакмана.

В результате атаки солдаты получили ранения и выстрелили в нападавшего. Позднее 30-летний сомалиец умер в больнице.

Прокуратура Бельгии заявила, что расследует это нападение как теракт. 

Теги:
исламское государство, теракт
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