Путин поручил «досконально разобраться» в причинах пожаров в Ростове и Волгоградской области

Президент России Владимир Путин поручил правоохранительным органам разобраться в причинах пожаров в Ростове-на-Дону и Волгоградской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В телефонном разговоре с президентом глава МЧС Владимир Пучков не исключил вероятности поджогов.

«Владимир Путин поручил правительству продолжать оказание всей необходимой помощи пострадавшим от пожаров; правоохранительным органам – досконально разобраться в причинах произошедшего», — говорится в сообщении.

21 августа в центре Ростова-на-Дону загорелись жилые дома. По данным ТАСС, сгорели около сотни домов. Один человек погиб, за медицинской помощью обратились не менее 45 человек.

Местные жители утверждают, что слышали несколько взрывов. В результате режим чрезвычайной ситуации был введен на всей территории Ростовской области.

В Волгоградской области также был объявлен режим ЧС из-за степных пожаров и песчаной бури.