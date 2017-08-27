Умер режиссер «Техасской резни бензопилой» и «Полтергейста» Тоуб Хупер

В США умер на 75-м году жизни умер кинорежиссер Тоуб Хупер. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса.

Обстоятельства смерти не уточняются.

Популярность Хуперу принесла его работа 1974 года — «Техасская резня бензопилой», которая стала одним из самых прибыльных независимых фильмов 1970-х годов в США. Позднее режиссер снял продолжение картины под названием «Техасская резня бензопилой 2».

В 1982 году вышел фильм Тоуба Хупера «Полтергейст». Сценарий к фильму был написан Стивеном Спилбергом. Картина также стала «классической» в жанре ужасов.

Последняя работа режиссёра «Джинн» вышла в 2013 году.