Новая газета

В Лондоне арестовали еще одного подозреваемого по делу о нападении на полицейских

Общество

Полиция задержала нового подозреваемого в рамках расследования нападения на полицейских у Букингемского дворца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полиции.

«Мужчина был арестован по подозрению в заказе, подготовке или подстрекательстве к терроризму в 10.15 утра в воскресенье, он был взят под стражу», — говорится в сообщении.

Нападение вооруженного ножом мужчины на полицейских в Лондоне произошло вечером в пятницу. По данным правоохранительных органов, мужчина остановил машину на запрещенной для парковки зоне на улице Мэлл. Правоохранители заметили в его машине оружие и попытались арестовать мужчину. Они получили легкие ножевые ранения. Нападавший был задержан.

Расследованием инцидента занялся отдел по борьбе с терроризмом. 

За 15 минут до инцидента у Букингемского дворца мужчина с мачете атаковал военных в Брюсселе. Они также получили ранения. Нападавший был застрелен. Прокуратура Бельгии квалифицировала нападение как теракт.

Теги:
нападение, лондон
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