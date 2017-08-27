В Лондоне арестовали еще одного подозреваемого по делу о нападении на полицейских

Полиция задержала нового подозреваемого в рамках расследования нападения на полицейских у Букингемского дворца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полиции.

«Мужчина был арестован по подозрению в заказе, подготовке или подстрекательстве к терроризму в 10.15 утра в воскресенье, он был взят под стражу», — говорится в сообщении.

Нападение вооруженного ножом мужчины на полицейских в Лондоне произошло вечером в пятницу. По данным правоохранительных органов, мужчина остановил машину на запрещенной для парковки зоне на улице Мэлл. Правоохранители заметили в его машине оружие и попытались арестовать мужчину. Они получили легкие ножевые ранения. Нападавший был задержан.

Расследованием инцидента занялся отдел по борьбе с терроризмом.

За 15 минут до инцидента у Букингемского дворца мужчина с мачете атаковал военных в Брюсселе. Они также получили ранения. Нападавший был застрелен. Прокуратура Бельгии квалифицировала нападение как теракт.