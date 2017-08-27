Число жертв теракта в Барселоне возросло до 16

В Испании в больнице умерла одна из пострадавших в результате теракта, совершенного 17 августа в Барселоне. Об этом сообщает сообщает La Vanguardia.

Речь идет о 51-летней гражданке Германии. Она оставалась в одной из каталонских больниц в критическом состоянии со дня теракта.

Напомним, 17 августа в центре Барселоны грузовик наехал на толпу людей. Через несколько часов после этого полиция Каталонии сообщила о предотвращении еще одного теракта, уже в городе Камбрильсе. Как сообщали СМИ, полицейские застрелили пятерых подозреваемых террористов, четверо были убиты на месте, пятый скончался позднее от ран.

21 августа в ходе спецоперации был убит марокканец Юнец Абуякуб, водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне.