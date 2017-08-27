В Минэнерго пообещали сократить число опасных шахт в пять раз

Комиссия из представителей федеральных органов власти, угольных компаний и научных организаций, оценивающая безопасность на российских угольных шахтах, составила перечень из 20 объектов, на которых есть высокий риск возникновения аварии. Об этом в интервью ТАСС сообщил запглавы Минэнерго Анатолий Яновский.

По его словам, компании, владеющие шахтами, на основании рекомендаций предоставили властям планы по повышению безопасности на этих объектах.

«Мы надеемся, что Ростехнадзор организует эффективный мониторинг этих мероприятий. Если все намеченные меры будут выполнены, то в числе опасных останутся 4 шахты — остальные будут иметь среднюю степень рисков аварий», — заявил Яновский.

«Ситуация улучшается. Но я не могу сказать, что сделано уже все, что только можно, — еще остаются вопросы, которые требуют научных исследований и на их основе совершенствования нормативной базы», — добавил он.

Напомним, 4 августа из-за прорыва воды произошла авария на алмазном руднике в городе Мирный в Якутии. В шахте на момент ЧП находились 151 человек, 142 из них были подняты на поверхность в тот же день. Еще один шахтер вышел на связь со спасателями на следующий день.

После аварии на руднике, принадлежащем компании «Алроса», Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении горных работ.