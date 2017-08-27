Дамаск одобрил перемирие между «Хезболлой» и ИГ

Власти Сирии одобрили соглашение о прекращении огня между отрядами ливанской партии «Хезболла» и террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на заявление военного представителя.

В заявлении отмечается, что перемирие «позволит избежать напрасных потерь в рядах сирийских войск и бойцов "Хезболла"».

Ранее стало известно, что боевики ИГ, окруженные на границе Ливана и Сирии, заключили перемирие с шиитской группировкой для проведения переговоров. Они согласились перенаправить отряды в «восточные районы» страны.

Неделю назад началось наступление войск Сирии и Ливана при поддержке «Хезболлы» на позиции исламистов.