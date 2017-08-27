Рейтинг Макрона за месяц упал на 14%

Уровень доверия к президенту Франции Эмманюэлю Макрону за месяц упал на 14%. Об этом свидетельствует опрос института общественного мнения Ifop, проведенный по заказу Journal du Dimanche.

В июле деятельность французского лидера одобряли 54% граждан, то в августе только 40% остались довольны работой Макрона. Кроме того, 57% респондентов заявили о том, что не доверяют главе государства.

Такое резкое падения рейтингов беспрецедентно для всех предшественников Макрона на посту главы государства. В 1995 году наибольшее падение рейтинга было у Жака Ширака (на 20% за три месяца).

Изменение отношения французов к Макрону, в том числе, может быть вызвано ранее обнародованной информацией о расходах президента на макияж. Ранее стало известно, что он потрафил 26 тысяч евро за три месяца на услуги визажиста.