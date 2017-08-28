СМИ узнали о планах США ограничить выдачу виз по программам обмена

Выдачу американских виз по программам культурного обмена, летней работы и работы с целью изучения языка могут ограничить по решению администрации президента США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.

По информации газеты, новые ограничения могут ввести в рамках выполнения предвыборных обещаний Дональда Трампа, который призывал «нанимать американцев и покупать американское».

The Wall Street Journal пишет, что речь идет об ужесточении правил выдачи пяти видов виз, включая форму J-1, или даже об их полной отмене. Сейчас форма J-1 позволяет иностранцам работать в качестве гувернеров, вожатых, нянь, учителей и врачей, а также учиться в школах, колледжах и университетах США.

Если изменения вступят в силу, то они коснутся около 100 тысяч человек, уточняет собеседник издания. Однако в Госдепартаменте и Белом доме отказались прокомментировать данную информацию.

Ранее посольство США в России объявило о приостановлении выдачи неиммиграционных виз по всей России с 23 августа. С 1 сентября выдача виз возобновится, но все собеседования будут проходить только в американском посольстве в Москве. Сообщалось, что в связи с нововведениями срок оформления американских виз может увеличиться до полугода.

Такое решение, как объяснила американская сторона, было принято в связи с ограничением Россией численности сотрудников дипломатической миссии США.

Напомним, в начале июня стало известно, что желающие получить американскую визу во время заполнения анкеты должны будут указывать акаунты в соцсетях, зарегистрированные за последние пять лет, а также биографические сведения за последние 15.

Под биографическими сведениями, понимаются: номера прошлых паспортов, места проживания, история поездок и информация о занимаемых должностях. Причем они не являются обязательными для заполнения, однако если оставить их пустыми, это может привести к затягиванию процесса выдачи визы.

В свою очередь, в Госдепартаменте США заявили, новые пункты нужны, чтобы сотрудники посольства могли «подтвердить личность или провести более тщательную проверку ради национальной безопасности». Кроме того, ужесточение правил получения визы поможет в борьбе с терроризмом.

Максим Прошкин