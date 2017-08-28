Туроператор Ted Travel задолжал клиентам около 30 млн рублей

Туроператор Ted Travel, приостановивший деятельность, когда в Турции находились 754 купивших у него путевки, задолжал клиентам 27,6 млн рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

«Туры у Ted Travel на момент приостановки купили почти 1400 человек на общую сумму 27,6 млн рублей», —сказала Тюрина.

По ее словам, финансовая ответственность Ted Travel застрахована в «Инвестстрахе» и «Якоре», общий размер финансового обеспечения составляет 50 млн рублей.

«В любом случае, похоже, что фингарантий хватит на возмещение всем пострадавшим туристам», — добавила пресс-секретарь РСТ.

Напомним, 24 августа туроператор Ted Travel приостановил свою деятельность. На тот момент в Турции находились 754 клиента компании, у которых оказались неоплаченными обратные билеты и проживание в отелях. Возвращение всех туристов будет оплачены из фонда «Турпомощи».

Глава Ростуризма Олег Сафонов обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку российского туроператора.

Максим Прошкин