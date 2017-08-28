Мэрия Москвы потратит 50 млрд рублей на благоустройство города

Столичные власти планируют потратить около 50 млрд рублей на благоустройство Москвы в 2017 году. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Как уточняет газета, деньги пойдут на улучшение парков и скверов, на сумму 44,8 млрд рублей уже заключены контракты. Самые дорогие парки — «Остров мечты» и «Зарядье» построит «дочка» принадлежащего городу «Мосинжстроя», пишут «Ведомости».

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Кроме того, среди победителей на строительство парков много участников программы «Моя улица», которая стартовала в 2015 году и рассчитана до 2018 года.

В 2016 году власти Москвы потратили на благоустройство города не менее 62,5 миллиардов рублей. При этом больше половины общей суммы (32,9 млрд руб.) выделили для программы «Моя улица». По подсчетам РБК, за два года программы столичные власти потратили более 42 млрд рублей.

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Всего с 2015 года было благоустроено уже 100 улиц. В текущем году работы запланированы еще на 80 улицах. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал создать 56 новых парков и благоустроить 129 парков.

Максим Прошкин