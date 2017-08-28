Полиция Хабаровска проверит инцидент с «умыванием» девушек зеленкой в такси

Правоохранительные органы Хабаровска оценят на нарушение закона действия таксиста, который заставил двух девушек «умыться» зеленкой и выложил видео в YouTube, сообщает Интерфакс.

По информации агентства, девушки не стали обращаться в полицию после случившегося.

Видео, на котором запечатлено, как таксист заставляет «умываться» зеленкой двух девушек, которые не заплатили за проезд, появилось в сети накануне.

Водитель машины откручивает пузырек с зеленкой и подает его девушке со словами: «будете в YouTubе сегодня». На опубликованном видео запечатлена другая девушка, лицо которой уже вымазано зеленкой.

Голос на видео говорит, что девушкам надо было в находящийся в 130 км от Хабаровска город Вяземский, а также слышен мужской и женский смех.

Отметим, что это не первый случай, когда в СМИ появляется информация о том, что таксист заставляет натираться зеленкой пассажиров, отказавшихся платить за проезд. Известны подобные случае в Омске и Нижегородской области.

Максим Прошкин