Следственный комитет сообщил о гибели трех человек при пожаре в доме престарелых

В результате пожара в частном доме престарелых в Красноярске погибли три человека, 34 были эвакуированы, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

«По одной из версий, возгорание произошло в строении, примыкавшем к ограждению частного пансионата. После этого огонь перекинулся на террасу пансионата и второй этаж здания», — поясняют в СК.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам статьи «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (статья 238 УК РФ), место нахождение владельца пансионата для престарелых устанавливается.

«Изымается необходимая документация, опрашиваются руководители учреждения, а также очевидцы произошедшего», — добавляют следователи.

В свою очередь, ТАСС сообщает, что сгоревшее здание принадлежало дому престарелых «Жемчужина». В сети уже появилось видео пожара.

«В 12:45 (крск) пожар локализован, на площади 250 кв. м», — рассказали в МЧС по Красноярскому краю. В ведомстве добавляют, что на тушение пожара привлечено 20 единиц техники и 66 человек.

Максим Прошкин