Uber возглавил новый генеральный директор

Совет директоров компания Uber выбрала новым генеральным директора экс-руководителя сервиса Expedia Дара Хосроушахи, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Информацию о назначении Хосроушахи на должность в Uber подтвердили два источника The New York Times.

По информации СМИ, новый глава должен будет сформировать менеджмент компании, так как с 2017 года Uber покинули операционный директор, финансовый директор, топ-менеджеры и другие.

Представители компании подтвердили, что избрали нового главу, однако отказались давать подробные комментарии до тех пор, пока не объявят об этом сотрудникам.

Напомним, основатель Uber Трэвис Каланик покинул пост гендиректора в конце июня 2017 года. The New York Times писала, что на Каланика якобы оказали давление крупнейшие инвесторы Uber, в том числе Benchmark.

Каланик согласился покинуть пост гендиректора после длительных переговоров с инвесторами. При этом отмечается, что он останется в составе совета директоров Uber.

Отметим, что в последнее время с компанией связывают несколько купных скандалов, например, о сексуальных домогательствах, слежке за водителями и пользователями, судебных разбирательствах с компанией Alphabet, которая обвинила Uber в краже технологий для беспилотных автомобилей.

Максим Прошкин