В Дагестане неизвестные убили полицейского

В дагестанском городе Каспийск неизвестные обстреляли полицейских. В результате один сотрудник полиции погиб. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

В пресс-службе ГУ МВД по Дагестану РБК подтвердили эту информаци. Там сообщили, что инцидент произошел утром в понедельник на автозаправочной станции, на которой дежурил наряд полиции.

Второй полицейский, по сообщению пресс-службы, был тяжело ранен при обстреле. Его госпитализировали.

Нападавшие были убиты ответным огнем, сообщают СМИ.

Позже РИА Новости со ссылкой на дагестанский Минздрав сообщило, что второй полицейский получил множественные ножевые ранения.

Это уже не первое в республике с начала года нападение на сотрудников полиции. В марте неизвестные обстреляли полицейских в Хасавюрте, а в мае на сотрудников полиции напали члены «кадарской» банды, ответным огнем их убили.