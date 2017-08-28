Danone привезет из Европы в Сибирь 5 тысяч коров из-за роста цен на молоко

Французская компания Danone купила ферму в Сибири и планирует отправить туда пять тысяч коров голштинской породы. Об этом сообщает Bloomberg.

Такой шаг связан с намерением компании минимизировать последствия контрсанкций, которые вызвали рост цен на молоко в стране.

Как пишет агентство, коров уже начали доставлять на грузовиках из Нидерландов и Германии на ферму под Тюменью. В сентябре в Сибирь привезут последнюю партию крупного рогатого скота. Отмечается, что Danone обычно не инвестирует в сельское хозяйство, но сделала исключение для России.

В августе 2014 года Россия ввела эмбарго в отношении продукции из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии в ответ на экономические санкции. К ввозу были запрещены мясная и молочная продукция, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, ягоды, а также орехи.

Позднее запрет на импорт был расширен на пять присоединившихся к антироссийским санкциям стран: Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.

В июле 2017 года правительство России продлило контрсанкции до 31 декабря 2018 года.