В Хабаровске компания уволила таксиста за инцидент с зеленкой

В Хабаровске служба заказа такси «Максим» уволила водителя, который заставил своих пассажиров умыться зеленкой из-за того, что им не хватило денег на проезд. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.

Сотрудник пресс-службы уточнил, что проводится внутренняя проверка. По его словам, не правы обе стороны: водитель, который не взял предоплату, и молодые люди, не заплатившие 2 тысячи рублей за проезд.

«В случае, когда пассажир не оплачивает поездку, водитель должен действовать по инструкции — обратиться в сервис для записи долга клиенту, либо в полицию», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Хабаровска оценят действия таксиста, который заставил троих молодых людей умыться зеленкой из-за отказа оплатить проезд. Пассажирам нужно было добраться в Вяземский — город в 130 километрах от Хабаровска — и у них не оказалось денег.

Видеозапись инцидента появилась в YouTube накануне.