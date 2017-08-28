Супруга президента Татарстана возглавила рейтинг самых богатых жен российских чиновников по версии Forbes

Журнал Forbes Woman составил рейтинг самых состоятельных жен российских госслужащих.

На первом месте в рейтинге оказалась супруга президента Татарстана Гульсина Минниханова, которая является совладелицей компании «Лучано» (спа-комплекс, отель, ресторан и фитнес-клуб). Ее годовой доход составил 2, 351 млрд рублей.

Второе место с доходом 1,924 млрд рублей занимает Раиса Бредний, жена депутата Улан-Удэнского городского совета Вадима Бреднего. Она является управляющим директором компании «Титан».

В тройку лидеров попала также супруга губернатора Брянской области Ольга Богомаз, совладелица фермерского хозяйства по производству картофеля. В 2016 году она заработала 864 млн рублей.

Напомним, в рейтинге российских чиновников с самыми большими доходами, составленном Forbes, Вадим Бредний оказался на первом месте с доходом 2,8 млрд рублей, на втором месте. — член совета Федерации Валерий Пономарев (2,699 млрд рублей). Рустам Минниханов занял третье место. Он заработал 2,358 млрд рублей.