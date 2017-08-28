В Якутии объявлен день траура по погибшим на руднике «Мир» шахтерам

29 августа объявлено в Якутии днем траура по восьмерым шахтерам, погибшим на алмазном руднике «Мир». Соответствующий указ подписал глава республики Егор Борисов, сообщается на сайте правительства республики.

В Якутске у административного здания представительства «АЛРОСА» будет оформлена траурная стена в память о пропавших на руднике «Мир». Памятные мероприятия также пройдут в городе Мирный, в постоянных представительствах республики в Москве и Санкт-Петербурге.

«Каждый якутянин в течение дня сможет почтить память о горняках: принести цветы, зажечь свечу», — говорится в сообщении.

26 августа спасатели прекратили операцию по поиску шахтеров рудника «Мир».

Напомним, авария на алмазном руднике в городе Мирный в Якутии произошла 4 августа из-за прорыва воды. В шахте на момент ЧП находились 151 человек, 142 из них были подняты на поверхность в тот же день. На следующий день спасатели эвакуировали на поверхность еще одного горняка.

После аварии на руднике, принадлежащем компании «Алроса», Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении горных работ.

15 августа августа поисково-спасательная операция на горизонте -310, где предположительно находились четыре горняка, была прекращена из-за подтопления.