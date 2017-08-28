Лауреаты «Оскара» и Нобелевской премии попросили прекратить преследование Серебренникова

35 известных деятелей культуры, среди которых обладательница Нобелевской премии по литературе Эльфрида Елинек, лауреат двух премий «Оскара» Кейт Бланшетт и другие организовали сбор подписей под петицией в защиту Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении 68 млн руб.

Свои подписи также поставили дирижер Теодор Курентзис, немецкая актриса Нина Хосс, режиссер Фолькер Шлендорф, немецкий режиссер Томас Остермайер, драматург Мариус фон Майенбург.

Петиция размещена на Change.org на немецком и английском языках. Деятели искусства считают, что несостоятельными обвинения против Серебренникова, а его арест — попыткой «заставить замолчать международно признанного режиссера».

Деятели культуры прзывают Генпрокуратуру прекратить преследование и отпустить режиссера из-под домашнего ареста. Кроме этого, они просят руководство страны «сделать все, чтобы Серебренников не стал жертвой политически мотивированной дискредитации, и не попал в тюрьму».

Ранее драматург и режиссер Иван Вырыпаев опубликовал открытое письмо в поддержку Серебренникова. В нем он призвал российскую интеллигенцию перестать поддерживать власть и «ни в коем случае не участвовать в его [президента России Владимира Путина] предвыборной кампании».

До этого, напомним, за режиссера поручились 34 российских деятелей искусства и культуры. На суде защита просила суд отпустить режиссера под залог в размере 68 млн рублей, выплатить который была готова главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.

В конце августа режиссера Кирилла Серебренникова отправили под домашний арест до 19 октября по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных государством на проект «Платформа» в 2011–2014 годах.