В Минфине предложили запретить продажу биткоинов «обычным людям»

Министерство финансов предлагает не допускать к сделкам с криптовалютами в России «обычных людей». Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил замглавы министерства Алексей Моисеев.

По его мнению, это «очень опасная инвестиция, которая может привести к потере денег».

«Мы предлагаем называть это криптовалютой, но регулировать это как иное имущество, квалифицировать это как финансовый актив и позволить только квалифицированным инвесторам покупать и продавать их», — сказал Мосиеев.

Читайте также Как устроен рынок криптовалют, и почему курс биткоинов на прошлой неделе обвалился

Проводить операции с использованием биткоина замминистра финансов предлагает через биржу, чтобы регулятор «всегда знал, кто продавец, кто покупатель, куда эти счета биткоина двинулись».

По курсу на 28 августа 1 биткоин составляет 254433 рубля.