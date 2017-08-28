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В Минфине предложили запретить продажу биткоинов «обычным людям»

Экономика

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Министерство финансов предлагает не допускать к сделкам с криптовалютами в России «обычных людей». Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил замглавы министерства Алексей Моисеев.

По его мнению, это «очень опасная инвестиция, которая может привести к потере денег». 

«Мы предлагаем называть это криптовалютой, но регулировать это как иное имущество, квалифицировать это как финансовый актив и позволить только квалифицированным инвесторам покупать и продавать их», — сказал Мосиеев.

Проводить операции с использованием биткоина замминистра финансов предлагает через биржу, чтобы регулятор «всегда знал, кто продавец, кто покупатель, куда эти счета биткоина двинулись».

По курсу на 28 августа 1 биткоин составляет 254433 рубля.

Теги:
минфин, криптовалюты, биткоин
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