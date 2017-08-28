В Уфе у торгового центра взорвался припаркованный автомобиль

В Уфе у торгового центра «Южный полюс» на улице Армавирской взорвался припаркованный автомобиль. В результате пострадал человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел днем 28 августа. Пострадавший мужчина в момент взрыва находился внутри автомобиля. Он получил множественные ранения ног. Его доставили в больницу.

«Следствие предполагает, что покушение на убийство потерпевшего совершено из-за личных или бытовых отношений. Окончательный мотив преступления устанавливается», — говорится в пресс-релизе.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» и «незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов».