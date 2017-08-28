Московская школа перенесла торжественную линейку из-за Курбан-байрама

Управляющий совет школы № 2107, находящейся вблизи Московской соборной мечети, принял решение о переносе торжественной линейки с 1 на 4 сентября, сообщат Интерфакс.

Представитель управляющего совета Максим Макаров сообщил агенству, что решение было принято большинством голосов родителей.

«Речь идет не о переносе начала учебного года, а только о торжественной линейке», — уточнил собеседник Интерфакса.

24 августа муфтий Москвы и Центрального региона России Альбир Крганов заявил о переносе Дня знаний в нескольких школах Москвы из-за празднования Курбан-байрама. Представители нескольких школ опровергли эту информацию.

Позже Крганов сказал, что не видит необходимости в переносе школьной линейки.

В школах Петроградского района Петербурга из-за Курбан-байрама могут провести торжественные линейки в зданиях, а не на улице, пишет «Фонтанка» со ссылкой на смольнинский комитет по образованию.

Курбан-байрам — один из двух главных праздников в исламе. В этом году он пройдет 1 сентября.