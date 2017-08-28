Источник: подозреваемый в избиении блогера в парке Горького скрылся от следствия

Подозреваемый в нападении на блогера Станислава Думкина в парке Горького не явился в следственные органы, где он находится — не известно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник рассказал, что молодой человек проигнорировал призыв явиться в Следственный комитет, а также не появляется по месту жительства. «Пока установить, где находится подозреваемый, не удалось», — сказал источник.

Позднее собеседник в правоохранительных органах Москвы уточнил, что в рамках уголовного дела разыскивается 23-летний Корней Макаров, сын актера Сергея Макарова, известно по популярному сериалу «Интерны».

О том, что в нападении на блогера подозревают Корнее Макарова. ранее сообщали со ссылки на источники РИА Новости и ТАСС.

Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявляла, что следствие установило и опознало лицо, подозреваемое в нападении. По ее словам, им «является житель столицы 1994 года рождения, который скрывается от следствия». Имя подозреваемого Иванова не назвала.

На блогера Станислава Думкина напали 13 августа в Парке Горького. Неизвестные нанесли ему несколько ударов в голову. Весь инцидент, попавший на камеры наблюдения, занял 11 секунд.

20 августа Станислав Думкин умер в больнице, не приходя в сознание. Позднее стало известно, поводом для конфликта стал внешний вид погибшего, а именно то, что Думкин был «одет не по понятиям».

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».