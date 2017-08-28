В Дагестане во время спецоперации погиб сотрудник правоохранительных органов

Во время проведения спецоперации в Дагестане погиб сотрудник правоохранительных органов, еще двое получили ранения, сообщается на сайте информационного центра Национального антитеррористического комитета.

«На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли беспорядочную стрельбу, в результате чего двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, один из них — ранение, несовместимое с жизнью», — говорится в заявлении.

Строение, в котором находятся боевики, блокировано.

По предварительным данным, бандиты принадлежат к хасавюртовской банде и причастны к совершению преступлений террористической направленности. Сама операция проводится на окраине Хасавюрта. В этом районе действует режим КТО.

Ранее в дагестанском городе Каспийск неизвестные обстреляли полицейских. В результате два сотрудника полиции погибли.