Оппозиция отказалась от проведения акции в поддержку кандидатов в мундепы

Организаторы акции в поддержку кандидатов в муниципальные депутаты отказались от ее проведения из-за того, что столичные власти не согласовали дату мероприятия. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе партии «Парнас».

Ранее «Новая» уже сообщала, что власти Москвы не согласовали акцию 3 сентября. Тогда представители оппозиции заявили, что готовы сдвинуть дату акции на 2-е сентября.

Однако столичные власти и эту дату не согласовали, заявив, что ее перенос не возможен.

Ранее отказ объяснялся тем, что 3 сентября в Москве запланировано проведение траурных мероприятий, приуроченных к Дню солидарности борьбы с терроризмом, а также тем, что участники акции создадут помехи в движении пешеходов и транспорта.

В пресс-службе «Парнаса» подчеркнули, что «не намерены призывать жителей города выходить на несогласованную акцию». Отказ мэрии представители оппозиции оспорят в судах, в том числе в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).