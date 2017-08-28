Новая газета

В Луганске убили двух депутатов Народного совета ЛНР

Политика

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В самопровозглашенной Луганской народной республике убили двух депутатов Народного совета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального прокурора ЛНР Григория Цевенко.

«В Каменобродском районе города Луганска в ночь с 26 на 27 августа 2017 года произошло резонансное убийство двух лиц, которые являлись депутатами Народного совета Луганской народной республики», — сказал он.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Теги:
днр, лнр
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