Фигуристка Юлия Липницкая завершила карьеру в 19 лет

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру в 19 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мать фигуристки.

«О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству федерации еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где она проходила трехмесячное лечение от анорексии», — сказала она.

Мать фигуристки отметила, что Липницкая живет только на олимпийскую стипендию и не получает зарплату от федерации.

При этом президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сказал, что не получала от Липницкой документов о завершении спортивной карьеры.

«Юлия находится пусть и в резервном, но составе сборной команды России. Я не могу оперировать слухами, мое положение обязывает исходить из фактов. Надо дождаться заявления от Юлии, пока это только разговоры», — сказал Горшков.

В 2014 году Липницкая стала олимпийской чемпионкой в командном турнире в Сочи. В том же году она завоевала серебро чемпионата мира.

В 2016 году Липницкая пропустила чемпионат России из-за травмы тазобедренного сустава, которую получила после падения на скользком тротуаре. В феврале спортсменка досрочно завершила сезон из-за травмы.