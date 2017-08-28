Суд начнет слушания по иску журналиста «Новой газеты» Феруза 26 сентября

Басманный суд Москвы 26 сентября начнет слушания по иску журналиста «Новой газеты» Али Феруза (Худоберди Нурматова) к МВД России из-за отказа предоставить ему временное убежище в стране, рассказала адвокат Ирина Бирюкова.

«Если решение будет признано незаконным, то миграционный орган повторно рассмотрит запрос на временное убежище, и в этом случае они, как правило, его предоставляют», — сказала Бирюкова.

9 августа Мосгорсуд приостановил решение Басманного суда о выдворении Феруза из России в Узбекистан из-за решения ЕСПЧ о запрете перемещения журналиста до рассмотрения его жалобы в Европейском суде. Однако суд постановил, что Феруз должен находиться в центре временного содержания иностранцев до окончательного решения ЕСПЧ.

1 августа Басманный суд Москвы постановил принудительно выдворить Феруза из России в Узбекистан на основании того, что он, как посчитал суд, нарушил часть 3.1 статьи 18.8 КоАП — правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране.

Анастасия Тороп