В Московской области потребовали провести референдум о прямых выборах мэров

Активист партии «Яблоко» Дмитрий Трунин, член «Открытой России» Алексей Дуленков и «Парнаса» Сергей Михайлов подали в Мосизбирком ходатайство о проведении референдума в Московской области по проекту областного закона «О возвращении всенародных выборов глав городов, районов и районных депутатов».

Теперь избирательная комиссия в течение 15 дней будет проверять документы с технической стороны. В случае прохождения проверки, они поступят в Московскую областную Думу. Согласно закону, в течение 20 дней депутаты должны будут собраться на сессию и решить, соответствует ли предлагаемый для референдума вопрос законодательству.

В 2016 году «Партия Роста» уже пыталась поднять вопрос о референдуме и возвращении выборов глав городов и районов Подмосковья, но тогда парламентарии региона отклонили его как «не соответствующий требованиям закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме».