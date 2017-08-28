ИГ взяло ответственность за нападение на полицейских в Дагестане

Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» взяли на себя ответственность за нападение на полицейских в дагестанском Каспийске. Об этом сообщает SITE Intelligence Group cо ссылкой на подконтрольное террористам агентство Amaq.

Ранее в понедельник на автозаправочной станции в Каспийске вооруженные ножами неизвестные напали на полицейских. В результате атаки один сотрудник полиции погиб на месте. Второй был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Сообщалось, что нападавшие были убиты ответным огнем.

В тот же день в Дагестане во время проведения спецоперации погиб еще один сотрудник правоохранительных органов, двое получили ранения.

«На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли беспорядочную стрельбу, в результате чего двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, один из них — ранение, несовместимое с жизнью», — говорится в заявлении.