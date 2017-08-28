Чеченцев из Красной Турбины, о пытках которых родные писали генпрокурору Чайке, просят осудить на 7 лет

Гособвинение запросило семь лет колонии для жителей чеченского села Красная Турбина Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева, обвиняемых в попытке уехать на войну в Сирию. Об этом сообщает «Кавказ. Реалии» со ссылкой на источник, близкий суду.

«Гособвинение в ходе прений посчитало, что вина обвиняемых доказана и запросило каждому по семь лет заключения с ограничением свободы на полтора года», — сказал он.

По данным издания, 29 августа обвиняемые выступят с последним словом.

Жителей поселка Красная Турбина в Чечне — 20-летнего Магомеда Тарамова и 19-летнего Джамалая Тазбиева — задержали спустя месяц после того, как в Грозном напали на полицейских. Их обвиняют в желании уехать в Сирию. Единственным доказательством их вины является чистосердечное признание, которое, по словам молодых людей, было получено под пытками.

162 жителя поселка Красная Турбина письменно обратились к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой обеспечить законное рассмотрение уголовного дела в отношении Тарамова и Тазбиева.

Вскоре после публикации «Новой газеты» родственников обвиняемых вывезли в Старопромысловское РОВД и избили. Позже стало известно, что у людей, подписавших письмо Чайке, требуют признания в том, что они ставили свои подписи, не зная содержания письма.