Павел Дуров раскритиковал инициативу Минфина по ограничению продажи биткоина

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что ограничивая сделки по покупке и продаже биткоина, Россия упускает возможность «сделать мир более сбалансированным». Об этом он написал в социальной сети «ВКонтакте».

По мнению Дурова, «за 70 лет у мировой финансовой системы появился шанс выйти из-под гегемонии США, которые в свое время навязали всему миру свою национальную валюту в качестве резервной и с тех пор по сути собирают дань со всех стран».

«Вместо того, чтобы ухватиться за шанс сделать мир более сбалансированным и вместе с Японией и другими азиатскими странами признать статус новых цифровых валют, идущих на смену доллару, из российского правительства слышны голоса “давайте запретим и ограничим”. Создается впечатление, что это биткоин накладывает на Россию санкции», — написал он.

Ранее в понедельник Министерство финансов предложило не допускать к сделкам с криптовалютами в России «обычных людей».

«Мы предлагаем называть это криптовалютой, но регулировать это как иное имущество, квалифицировать это как финансовый актив и позволить только квалифицированным инвесторам покупать и продавать их», — заявил замглавы министерства Алексей Моисеев.

Проводить операции с использованием биткоина замминистра финансов предложил через биржу, чтобы регулятор «всегда знал, кто продавец, кто покупатель, куда эти счета биткоина двинулись».