Российскую легкоатлетку Светлану Васильеву дисквалифицировали за допинг

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал за допинг Светлану Васильеву, которая специализируется на спортивной ходьбе, на четыре года с 13 декабря 2016 г. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Результаты спортсменки с 18 октября 2011 по 14 июля 2013 и с 24 мая 2016 по 12 декабря 2016 подлежат аннулированию», — поясняют в ВФЛА.

Отметим, что Васильева в 2015 году завоевала бронзу чемпионата России, а также индивидуальную бронзу и командное золото Кубка Европы.

Кроме того, за нарушение антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций дисквалифицировали бегуна на 400 метров с барьерами Ивана Шаблюева.

«Иван Шаблюев дисквалифицирован на четыре года с 1 сентября 2016 года. Аннулированию подлежат результаты спортсмена в период с 19 июля 2016 по 1 сентября 2016 года», — сообщают в ВФЛА.

Шаблюев является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России, бронзовым призером Универсиады 2015 года.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне дисквалифицировал на четыре года российскую спортсменку Анну Пятых.

«Результаты, достигнутые Пятых на чемпионатах мира в Осаке 31 августа 2007 года и с 6 июля 2013 года по 15 декабря 2016 года, аннулированы, конфискуются любые титулы, награды, очки, призовые деньги, завоеванные в этот период», — сказано в сообщении суда.

В 2004 году Пятых стала чемпионкой России, прыгнув в 14,96 метров, это же звание она получила в 2006 году с прыжком в 14,67 метров. Россиянка дважды завоевывала бронзу на чемпионатах мира.

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Напомним, в середине июля президент России Владимир Путин подписал указ об изменении порядка выплаты стипендий спортсменам, тренерам и другим специалистам. Согласно новым правилам, их лишат выплат за нарушение антидопинговых правил.

Указ коснется попавшихся на допинге участников Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Максим Прошкин